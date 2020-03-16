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Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз (фото)

14:49 16 марта 2020 473
Рулон туалетной бумаги
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британка, поддавшись панике из-за коронавируса, запаслась туалетной бумагой. Но ее дети обнаружили «стратегический запас» и подготовили маме неприятный сюрприз.

Британский журналист Эд Камминг поделился в соцсети Twitter фотографией, которую подписал: «Моя подруга купила 18 рулонов туалетной бумаги, а ее дети положили их все в ванну».

На снимке рулоны, замоченные в воде вместе со множеством игрушек, размякли, превратившись в кашу.

Комментаторы сочли ситуацию забавной. «У меня буквально перехватило дыхание, когда я это увидела», «Прекрасная возможность заняться папье-маше» — писали пользователи. «Через несколько недель эти рулоны могли бы оплатить обучение детей в университете», — написал еще один, имея в виду дефицит предметов первой необходимости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом.

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