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Умерла первая в мире заразившаяся коронавирусом собака

9:31 18 марта 2020 101
Хозяйка с собакой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Гонконге умерла первая в мире заразившаяся коронавирусом собака. В конце февраля стало известно, что собаку 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Симптомов заболевания у него не проявлялось. Предполагалось, что скорее всего вирусом собака заразилась от человека.

Пес породы померанский шпиц отсидел на карантине положенное время, после чего ветеринары объявили его здоровым и отправили домой. Как сообщает издание South China Morning Post, последние два теста на коронавирус, которые проводили 12 и 13 марта, были негативными. Однако 16 марта 17-летней собаки не стало.

Хозяйка-предпринимательница попросила не выяснять причину смерти путем вскрытия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом.

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