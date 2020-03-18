Тепло задержится ненадолго: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

Украина

Четверг, 19 марта, окажется самым теплым на ближайшую синоптическую перспективу — температура воздуха днем достигнет 18 градусов. Осадков также не ожидается, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко. Напомним, 18 марта в Украине потеплело до +15 градусов.

А уже в пятницу, 20 марта, на юг Украины придут дожди, которые затем сменятся холодными арктическими атмосферными фронтами.

Их влияние приведет к тому, что воскресенье ветер усилится до штормового, а температура воздуха 23 марта, во Всемирный день метеоролога, снизится до минусовых отметок.

Синоптическая карта Украины

В Киеве 19 марта будет сухо и очень тепло, до +14+16 градусов, 20 марта произойдет снижение температуры до 10−11 градусов, а уже в субботу, 21 марта, задождит.

Напомним, Украина уже пережила волну похолодания.

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