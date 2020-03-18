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Потеплеет до +15: синоптики уточнили прогноз погоды
В среду, 18 марта, во всех областях Украины будет тепло и ясно, осадков не ожидается. Такой прогноз на первый день строгих карантинных ограничений обнародовал Украинский Гидрометцентр.
Теплее всего в середине недели будет во Львовской области, где ожидается до +15 градусов, а в Киеве, Черниговской и Донецкой областях столбики термометров поднимутся «всего лишь» до +10.
В ночь на 19 марта заморозки возможны в Луганской (до минус 4 градусов), Харьковской (до минус 3 градусов), а также в Полтавской (до минус 2 градусов), Николаевской и Херсонской (до минус 1 градуса) областях, на западе страны и в ночное время ожидается +3-+4 градуса.
Днем в четверг снова потеплеет, при этом на Буковине, Закарпатье, Тернопольской и Винницкой областях столбики термометров покажут до +17 градусов, а в Киеве ожидается + 13-+15. В южных регионах будет несколько прохладнее — до +14 выше нуля, а в Луганской области ожидается не выше 9−11 градусов.
Напомним, на выходных, 20−22 марта синоптики ожидают новую волну похолодания на всей территории Украины.
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