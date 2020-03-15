26.20 / 26.90 29.03 / 29.84
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арктический холод уходит: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

7:15 15 марта 2020 2128
Снег в марте
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Внезапный мартовский снег, который стал следствием прихода в Украину холодных масс арктического воздуха, прекратился. Тем не менее температура воздуха этой ночью упала до минусовых отметок, и днем 15 марта в Украине столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Холоднее всего в воскресенье будет в Харьковской области — 1−3 градуса тепла, а в Одессе возможно потепление до +7 градусов. При этом осадков по всей территории страны не ожидается.

В Киеве 15 марта ожидается ощутимый ветер — до 12 метров в секунду, дневная температура воздуха составит 2−4 градуса со знаком «плюс».

Прогноз на 15 марта

В ночь на 16 марта все еще ожидаются ночные заморозки до минус 6 градусов, однако дневная температура начнет повышаться. Так, в Киеве возможно потепление до 9 градусов выше нуля, а в западных регионах страны — до плюс 11 градусов.

Прогноз на 16 марта

Прогноз погоды на весь март читайте в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Боевики «ДНР» решили бороться с коронавирусом из Украины: что придумали

Боевики "ДНР" решили бороться с коронавирусом из Украины: что придумали

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом (фото)

Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление

Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление

Египет

Украинские туристы застряли в Египте из-за карантина в отелях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер