Деньги

Доллар почти 29 грн, евро — более 31 грн: валюта в обменниках в дефиците

Похоже, введение карантина в стране усилило панику на валютном рынке, что вызвало рост курсов доллара и евро. Всего за один день, с 17 марта, американская валюта подорожала сразу на 54 копейки, превысив отметку в 27 гривен, а европейская — на 21 копейку, приблизившись к 30 гривням. Так, 18 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 27,06 грн за доллар и 29,73 грн за евро. На наличном рынке обесценивание национальной валюты происходит еще стремительнее. Доллары уже продают существенно дороже 28 гривен, а евро — 31 гривни. Стараясь нажиться на панических настроениях, банки увеличивают разницу между курсом покупки и продажи валюты. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,23 грн, купить — по 28,65 грн; евро — сдать по 29,63 грн, купить — по 31,38 грн. Причем из-за ажиотажа найти валюту в обменниках по-прежнему сложно.

«Денежные переводы от заробитчан сократятся на миллиард долларов»

В этих условиях Нацбанк продолжает распродавать валютные резервы в надежде сдержать девальвацию гривни. Так, с 10 марта Нацбанк продал из резервов 1 млрд 519,6 млн долларов.

В НБУ объяснили, что в связи с пандемией коронавируса спрос на валюту превышает предложение. При этом активнее всего скупают доллары именно украинские компании.

«Национальный банк имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором. Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке. Достаточные запасы валюты удалось накопить в прошлом году, когда ситуация на рынке была более благоприятной. Для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк тогда выкупил с рынка почти 8 млрд долларов в резервы. Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривни уже в другую сторону», — говорится в сообщении НБУ.

При этом в Нацбанке уже предварительно подсчитали последствия для платежного баланса от коронавируса и карантина.

«Мы видим, что расходы украинцев на путешествия, а потому и отток валюты, уменьшатся — на сумму около 1,5 млрд долларов, — сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. - При этом стоит признать, что денежные переводы от работающих за рубежом украинцев сократятся на 0,5−1 млрд долларов.

Однако Украина сегодня более стабильна и более подготовлена к кризису, чем в 2008 и 2014 годах. Мы имеем рост ВВП более 3%, имеем инфляцию около 3%, разрыв между экспортом и импортом значительно меньше.

Хотя на валютном рынке действительно есть панические настроения, Нацбанк сглаживает колебания, чтобы успокоить украинцев и украинские компании".

Напомним, что, по данным НБУ, в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в страну 12 млрд долларов, что значительно повлияло на укрепление гривни. В структуре переводов в Украину лидируют поступления из США — 18%, Израиля — 14%, Италии — 9%, России — 7% и Польши — 7%.

«За последнюю неделю подавляющее большинство валют мира обвалилось по отношению к доллару»

— Курс гривни пробил психологическую отметку 27 грн за доллар США и с утра 18 марта находится на уровне 27,08 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — При этом наличный курс существенно выше на фоне высокого спроса со стороны населения и компаний.

Некоторые банки ограничили или даже остановили выдачу наличного доллара. Интересно, что евро при этом не пользуется спросом. Сейчас евро падает против доллара США на мировых рынках — в среду курс составил ниже 1,1 евро за доллар, поэтому рост его курса к гривне остановился. Негатив усиливается сложной ситуацией на мировых финансовых рынках из-за распространения коронавируса. Обвал цен на сырьевых рынках все больше задевает экспортеров.

Между тем Национальный банк Украины объявил о введении ряда мер для поддержания банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране. Среди таких мер указано, что регулятор сохраняет присутствие на валютном рынке Украины, поддерживает ликвидность банков с помощью стандартных инструментов рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер. Кроме того, в случае необходимости НБУ готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, снизить коэффициент покрытия ликвидности, объявить внеочередные тендеры поддержки ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Вероятно, эти меры, а также введенные ограничения для движения транспорта, смогут сдержать курс гривни, и в ближайшей перспективе она закрепится в диапазоне 27−27,5 грн за доллар, — считает Андрей Шевчишин.

При этом эксперты отмечают, что пандемия влияет не только на гривню. Девальвирует большинство валют мира.

— На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар значительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 5,8−8,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,31 грн до 27,06 грн (+6,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 25,72−25,75 грн до 27,20−27,24 грн (+5,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,68−26,40 грн до 27,25−28,65 грн (+6,1% —+8,5%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширилась с 2,8% до 5,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

За последнюю неделю к доллару обвалилось подавляющее большинство валют как развитых, так и развивающихся стран. Индекс доллара обновил максимумы с первой половины 2017 года. К российскому рублю доллар вернулся к значениям начала 2016 года, а к белорусскому — обновил исторический максимум. В ситуации шторма на мировых рынках гривня оказалась просто в русле общей тенденции, стала жертвой общемировых процессов.

На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар

в банках может торговаться по 27,5−27,9 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что для стабилизации ситуации на финансовом рынке Национальный банк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года. По мнению руководства НБУ, это необходимо, чтобы финансовые учреждения имели дополнительный запас прочности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ПриватБанк приостановил наличный обмен валют.



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