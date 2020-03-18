Предвестник Апокалипсиса: жителей США напугало гигантское облако (видео)

Мир

Жителей американского штата Род-Айленд напугало необычное природное явление. Как сообщает издание Daily Star, на закате над горизонтом нависло гигантское низкое облако. Очевидцы успели заснять эту зловещую «небесную стену», длина которой составляло несколько сотен километров, и распространить видео в соцсетях.

Многие пользователи, чьи нервы сейчас на пределе из-за коронавируса, сочли это недобрым знаком. «Предвестник Апокалипсиса», — писали они. Кто-то цитировал Библию: «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба».

Residents of Block Island, Rhode Island, watched a dramatic cloud stretch along the shoreline, as it loomed high over the buildings in Old Harbor. https://t.co/ErwKlZjO7h pic.twitter.com/cyichrqVyA — ABC News (@ABC) March 18, 2020

Метеорологи, однако, утверждают, что это редкий впечатляющий пример валовых облаков или, как их еще называют «грозового воротника». Такой тип облаков чаще всего образуется на границе атмосферных фронтов из-за ротации воздушных масс, связанных с морским бризом.

Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления у земли, ливнями и грозами. Валовые облака появляются на высоте от 100 до 2 тысяч метров. Они считаются не до конца изученными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом редком и эффектном явлении: в Карпатах засняли «горного призрака».

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