В Карпатах засняли «горного призрака»: опубликованы впечатляющие фото

Украина

На Черногоре, самом высоком хребте Карпат, зафиксировали Брокенского призрака. Но такое явление не относится к привидениям, которых боятся люди. Об этом сообщает в Facebook сообщество «Клуб Піших Туристів»

Брокенский призрак, — это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана. Для этого направление должно быть противоположным Солнцу.

Такая тень может очень иметь очень крупные размеры. Иногда ее окружают цветные кольца —визуальный эффект называется «глория». Призрак может перемещаться — временами это происходит совершенно неожиданно. Такой эффект связан с движением облачного слоя и колебаниями плотности облаков.

Ранее сообщалось, что мать увидела в кроватке маленького сына призрак младенца.

Фото: Vasyl Fitsak

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter