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Украина

В Киеве запретили торговлю на рынках и ярмарках, несогласных будут штрафовать

16:59 18 марта 2020 136
Ярмарка в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На время карантина, призванного сдержать распространение коронавируса, в Киеве запрещают работу рынков всех форм собственности и отменяют ярмарки. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По словам заместителя городского головы Владимира Слончака, который подписал дополнительное поручение, работа предприятий рыночной сети всех форм собственности запрещена с 18 марта и предварительно до 3 апреля. Это касается не только крупных коммунальных рынков («Бессарабский рынок», «Владимирский» и «Житний»). Также на время действия карантина прекращается проведение сельскохозяйственных ярмарок, приостанавливается работа объектов сезонной и мелкооптовой торговли, передвижных трейлеров. «Можно понять, что для работающих на рынках или в магазинчиках несколько недель простоя — это потери заработка. Но закрытие мест, где могут пересекаться люди, — часть вынужденных мер, предпринимаемых для безопасности киевлян и защиты их жизни и здоровья», — сообщил чиновник.

Места проведения торговли обещают мониторить, чтобы не допустить несанкционированной деятельности. Рейды будут проводить с привлечением патрульной полиции. Нарушителям грозит наказание согласно ст. 325 Уголовного кодекса Украины (штраф — до 100 необлагаемых минимумов, арест до полугода или ограничение свободы до трех лет). Предпринимателей призвали со всей ответственностью отнестись к требованиям: без предупреждения закрыть магазины, киоски, павильоны, места на рынках.

Как сообщает КГГА, также была максимально ограничена работа всех торговых предприятий, кроме продуктових магазинов и аптек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве с 17 марта вводятся тотальные ограничения, в том числе на передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины. Прекращается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Напомним, что с 12:00 18 марта запретили транспортное регулярное сообщение и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом пригородного, междугороднего и внутриобластного сообщения. В Киеве с 17 марта в 23:00 закрыли метро на карантин до 3 апреля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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