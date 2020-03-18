Карантин для наличных: Нацбанк рассказал, как будут «чистить» гривню

Деньги

Национальный банк Украины разработал ряд мер, которые помогут снизить риск распространения коронавируса во время операций с наличностью. Для этого в банки будут поступать наличные деньги из собственных хранилищ НБУ. Регулятор принимает гривню, которая была в обороте, а взамен сначала выдает деньги из своих запасов (они сформированы до появления коронавируса в Украине), а позже — ту наличность, которая пройдет «карантин». До 1 мая текущего года НБУ будет укреплять банки бесплатно, учитывая их потребности по количеству и денежным суммам.

Как отмечается на сайте НБУ, наличность в хранилищах обработана с помощью специальных высокоскоростных машин. Гривни, полученные от банков, сначала отправят на двухнедельный «карантин». А потом автоматизированным способом обработают банкноты, упакуют их в пачки и в специальной печи проведут термошоковую «терапию» (при 160 градусах по Цельсию) — вся процедура направлена на борьбу с вирусом.

Во время процедуры обеззараживания банкнот и перевозки валютных ценностей работники НБУ используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. В то же время Нацбанк рекомендует банкам придерживаться гигиенических норм относительно получения, сохранения и обработки наличности.

Среди профилактических мер такие: обеспечение персонала банков, работающего с наличкой, дезинфицирующими средствами и спецодеждой, а инкассаторов — средствами защиты; проведение дополнительной обработки ультрафиолетом (или другими средствами) отделений банков, кассет банкоматов (перед загрузкой), кассет-мешков для налички, инкассаторских авто, кассового оборудования и хранилищ.

Также обязывают банки обязывают вне очереди обрабатывать ультрафиолетом банкноты и монеты, поступающие от пограничных и таможенных служб, торговых предприятий, общественного транспорта, своевременно изымать ветхую и изношенную наличность; сохранять наличность от клиентов и обрабатывать ее минимум на 14-й день после получения.

В Нацбанке рекомендуют:

предпринимателям и гражданам меньше контактировать с наличностью — максимально переходить на безналичные расчеты (дистанционные каналы банковского обслуживания, бесконтактные расчеты через терминалы, минимизировать получение денег в банкоматах;

после контакта з банкнотами и монетами тщательно вымыть руки и не касаться лица;

периодически дезинфицировать платежные карты, смартфоны, платежные терминалы, мобильные средства, используемые для безналичной оплаты.

Между тем Нацбанк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, ФАКТЫ"



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