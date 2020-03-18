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Спорт

Златан и немцы: знаменитые футболисты уже собрали миллионы евро на борьбу с COVID-19

18:32 18 марта 2020 19
Акция Златана Ибрагимовича
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Отмена подавляющего большинства футбольных состязаний из-за пандемии коронавируса, в том числе Евро-2020, не заставила многих звезд футбола сидеть на карантине сложа руки.

В частности, соперники команды Андрея Шевченко в группе Лиги наций — футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 млн евро на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса в стране.

Пожертвования игроки команды делают и собирают через сайт wirhelfen.eu. Об этом в своих соцсетях сообщил футболист «Баварии» Леон Горецка.

«Мы должны помогать друг другу в такой момент», — заявил в Instagram вратарь национальной команды Мануэль Нойер.

Организовал сбор средств для борьбы с COVID-19 и знаменитый нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович. Футболист запустил на платформе Gofundme сбор 1 миллиона евро и сам пожертвовал 100 тысяч, назвав компанию Kick the Virus away!

«В этот непростой для Италии момент мы организовали сбор средств для госпиталей Humanitas. Я рассчитываю на щедрость моих коллег и тех, кто хочет сделать даже небольшое пожертвование. Давайте вместе пнем коронавирус и выиграем этот матч!», — написал швед в Twitter.

Отметим, что уже за первые пять часов акции Златан собрал более 130 тысяч евро.

По информации на 18 марта в мире с начала вспышки было зарегистрировано свыше 205 тысяч случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 8272 человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент «Реала» Лоренсо Санс попал в реанимацию с коронавирусом.

Фото Twitter

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