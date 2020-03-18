На заброшенной ферме под Николаевом неизвестные майнили криптовалюту (фото)

Происшествия

В отделение полиции Витовского района обратилась администрация «Николаевоблэнерго» с заявлением о том, что ее работники зафиксировали крупную кражу электроэнергии и обнаружили объект, который ее потребляет.

Как оказалось, накануне энергетики провели рейд в районе, и при помощи специальных приборов вышли «на след», который привел в заброшенную постройку бывшей фермы крупного рогатого скота некогда преуспевающего совхоза. В помещениях обнаружили около 500 приборов для майнинга криптовалюты. Все это было подключено по разветвленной электросети к трансформатору в обход каких-либо приборов учета электричества.

Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, неизвестные криптовалютчики воспользовались тем, что местность эта безлюдная (маленькое село на пару десятков домов находится в полукилометре) и здесь можно было подключиться к стоявшему в поле трансформатору.

По факту хищения электрической энергии следователи начали уголовное производство по ст. 188−1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Также разыскиваются «кулибины», занимавшиеся майнингом на краденом электричестве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен.

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