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Украина

В Одессе вводят жесткий лимит на количество пассажиров в трамваях и троллейбусах

22:46 18 марта 2020 81
Троллейбусы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

С 18 марта в Одесском регионе, который закрыт на карантин, прекратилось абсолютно все транспортное сообщение — регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении.

А с 19 марта трамваи и троллейбусы коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» не будут ездить по маршруту, если количество пассажиров в салоне превысит 10 человек — это максимально разрешенное карантинными мерами число пассажиров.

Об этом вечером в среду, 18 марта, официально сообщает с пометкой «Важно!» Одесский горсовет, информируя также о том, что «на автобусных маршрутах будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров».

Правда, ни словом не упоминается о сегодняшнем прецеденте с отсутствием подвижного состава пассажирских маршруток.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе — транспортный коллапс: водители маршруток массово «ушли в отказ». А в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях.

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