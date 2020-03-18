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В Одессе вводят жесткий лимит на количество пассажиров в трамваях и троллейбусах
С 18 марта в Одесском регионе, который закрыт на карантин, прекратилось абсолютно все транспортное сообщение — регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении.
А с 19 марта трамваи и троллейбусы коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» не будут ездить по маршруту, если количество пассажиров в салоне превысит 10 человек — это максимально разрешенное карантинными мерами число пассажиров.
Об этом вечером в среду, 18 марта, официально сообщает с пометкой «Важно!» Одесский горсовет, информируя также о том, что «на автобусных маршрутах будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров».
Правда, ни словом не упоминается о сегодняшнем прецеденте с отсутствием подвижного состава пассажирских маршруток.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе — транспортный коллапс: водители маршруток массово «ушли в отказ». А в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях.
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