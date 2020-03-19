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Не Новые Санжары: увеличилось количество украинцев, закрытых на карантин за рубежом
Количество граждан Украины, находящихся по причине пандемии коронавируса на карантине за рубежом в различных странах мира, увеличилось на 118 человек.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Так, по состоянию на 18 марта в различных странах мира на карантине находились 862 гражданина нашей стран (сутками ранее — 744).
Большинство из указанного количества пребывают в отелях Египта (830). Кроме того, 16 украинцев проходят карантин в Бразилии, 7 — в Германии, 3 — в Доминикане, 3 — ОАЭ, 2 — в Молдове и 1 — в Румынии.
Проходят лечение от коронавируса за рубежом 12 граждан Украины. В частности, пятеро лечатся в Германии, 2 — в Италии, 2 — в Польше, 1 — в Молдове, 1 — в ОАЭ, 1 — в Доминиканской республике.
Кроме того, 5 украинцев за рубежом уже выздоровели — четверо в Японии и один в Италии. Одна украинка в Италии умерла.
В то же время более 15,5 украинцев уже вернулись домой.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 18 марта самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) 33 украинцы, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.
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