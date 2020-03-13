Назван срок окончания пандемии COVID-19

Мир

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире может завершиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.

Об этом заявил медицинский советник китайского правительства Жонг Наншан (Zhong Nanshan), пишет The New York Times.

По словам 83-летнего медика, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел. Количество новых регистрируемых случаев упало на порядок благодаря строгим мерам, в том числе масштабному карантину.

Для предотвращения распространения заболевания в других странах необходимо соблюдать рекомендации ВОЗ, а также предпринимать усилия на национальном уровне. Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считает специалист.

Наншан отмечает, что в связи с заметным замедлением распространения вируса китайские власти осторожно ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство.

Всего в среду в материковом Китае было зарегистрировано 15 новых случаев по сравнению с 24 днем ранее. Семь из них зарегистрированы за пределами Хубэй, в том числе шесть заболевших приехали из-за границы. Общее количество случаев, зарегистрированных в материковой части Китае, составило 80 793. По состоянию на вторник 62 793 человека выздоровели и были выписаны из больницы (почти 80 процентов случаев заражения).

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