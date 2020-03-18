- 18.03 23:55 Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина
- 18.03 23:28 Три десятка украинцев вернулись из Австрии на президентском самолете
- 18.03 23:00 Распространение коронавируса по Украине теперь можно отслеживать онлайн
- 18.03 22:46 В Одессе вводят жесткий лимит на количество пассажиров в трамваях и троллейбусах
- 18.03 22:39 В масках и перчатках: в Киеве состоялась первая "антикоронавирусная" свадьба
- 18.03 22:23 Европа обошла Китай по числу инфицированных коронавирусом
- 18.03 22:22 ВОЗ опровергла утверждение, что дети не болеют COVID-19
- 18.03 22:12 Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника
- 18.03 22:05 В Киеве аферисты "кинули" священника на полмиллиона гривен и хотели выманить еще миллион
- 18.03 21:37 Доллар в обменниках подбирается к 29 гривням
- 18.03 21:16 В Киеве из больниц увольняются медики-некиевляне, которые не могут доехать на работу
- 18.03 20:47 Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным
Три десятка украинцев вернулись из Австрии на президентском самолете
Самолет президента Украины доставил из Австрии на Родину 33 украинцев, которые не могли покинуть альпийскую республику в связи с перекрытием ее внешних границ.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Отмечается, что спецрейс эвакуировал из Вены в том числе 18 женщин, пятерых детей и людей пожилого возраста.
«Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ», — подчеркнули у Зеленского.
По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи. Кроме того, вернувшись домой, эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.
Как известно, Украина уже договорилась об организации нескольких чартерных рейсов из Вены в Киев для эвакуации граждан, которые не успели выехать к закрытию пассажирского сообщения. В частности, Austrian Airlines в среду выполнил рейс Вена-Киев. Однако в Вене остаются и другие граждане.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии. В целом за рубежом, по оценкам МИД, около 38 тысяч украинцев планируют возвращение домой в Украину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!