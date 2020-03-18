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Украина

Три десятка украинцев вернулись из Австрии на президентском самолете

23:28 18 марта 2020 110
Борт из Австрии
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Самолет президента Украины доставил из Австрии на Родину 33 украинцев, которые не могли покинуть альпийскую республику в связи с перекрытием ее внешних границ.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что спецрейс эвакуировал из Вены в том числе 18 женщин, пятерых детей и людей пожилого возраста.

«Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ», — подчеркнули у Зеленского.

По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи. Кроме того, вернувшись домой, эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

Как известно, Украина уже договорилась об организации нескольких чартерных рейсов из Вены в Киев для эвакуации граждан, которые не успели выехать к закрытию пассажирского сообщения. В частности, Austrian Airlines в среду выполнил рейс Вена-Киев. Однако в Вене остаются и другие граждане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии. В целом за рубежом, по оценкам МИД, около 38 тысяч украинцев планируют возвращение домой в Украину.

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