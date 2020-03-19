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Собака усыновила осиротевшую обезьянку (фото, видео)
Фотограф Пракаш Бадал, приехавший в деревушку Чакки-Мор в индийском штате Химачал-Прадеш в надежде поснимать птиц, вместо этого задокументировал трогательную историю, которая произошла с осиротевшей обезьянкой. Как сообщает издание Daily Mail, защищая свой урожай, местные фермеры отравили взрослых обезьян, но 10-дневный малыш выжил. Одинокую несчастную обезьянку заметила беременная собака. Следуя материнскому инстинкту, она усыновила зверька, который сразу привязался к своей приемной родительнице. Теперь обезьянка не отходит от «мамы» — постоянно обнимает ее и требует, чтобы с ней играли.
«Такой тип отношений — урок для людей, который стали эгоистичными и убивают друг друга просто потому, что у них разные касты или религии», — говорит фотограф.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бабуин «усыновил» львенка и воспроизвел сцену из мультфильма «Король-лев».
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