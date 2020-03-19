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Боец UFC высмеял тренировку Фергюсона перед боем с Хабибом: потешное видео
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал в сети, как готовится к поединку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с непобедимым россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Судя по видео, Тони отрабатывает борцовские приемы, в чем силен его будущий соперник, причем для этого ему не требуется спарринг-партнер.
Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз не замедлил прокомментировать подготовку соперника своего подопечного. «Послушайте, этот бой состоится. Я беспокоюсь лишь о том, что этот тупой мудак себя покалечит. Он тупой. Этот мерзавец должен прекратить пинать столбы и тренироваться с банановой кожурой. Ему нужны настоящая команда и нормальный тренер. Он тренируется сам, понимаете? Да, он прекрасный боец, замечательный боец. Но он тупой мудак, вот в чем дело. Он делает все, чтобы себя покалечить», – сказал функционер в интервью bjpenn.com.
А боец UFC Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе, спародировал тренировочный процесс Фергюсона, высмеяв его методы подготовки. «Спасибо тебе, Тони, за учебное видео», — написал О’Мэлли под роликом.
Отметим, что официальный сайт UFC официально подтвердил, что бой Хабиб — Фергюсон не пройдет в Бруклине (Нью-Йорк), а состоится за пределами США. «Мероприятие не пройдет в „Барклейс-центре“ в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных мероприятий. Дополнительные детали, включая место проведения боя, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств», — говорится в сообщении организации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Хабиб — Фергюсон пройдет в необычном формате из-за коронавируса.
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