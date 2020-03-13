Бой Хабиб — Фергюсон пройдет в необычном формате из-за коронавируса (фото)

Спорт

Несмотря на массовую отмену спортивных турниров и событий по всему миру из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не собираются поддаваться всеобщей панике и планируют провести все запланированные мероприятия в оговоренные сроки.

Это же касается и самого ожидаемого боя года между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона мира в легком весе, который пройдет 18 апреля. Правда, на определенные уступки организаторам все же придется пойти.

«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и тем, как он может повлиять на здоровье бойцов, персонала и фанатов по всему миру. Мы двигаемся дальше и не отменяем ни один ивент. Но мы адаптируемся под ситуацию, и некоторые турниры будут перенесены из городов, где они должны были пройти, в центр UFC Apex в Лас-Вегасе. И, возможно, к сожалению, эти турниры будут закрыты для посещения фанатов. Я это ненавижу, но мы приняли решение в интересах всех, кто задействован на наших ивентах, включая фанатов, персонал, атлетов и медиа-партнеров. Но все события будут показаны в прямом эфире на каналах ESPN и ESPN+ в США. А также на площадках наших партнеров по всему миру. Фанаты, у которых есть билеты, могут вернуть их полную стоимость в месте покупки. Это очень сложная ситуация, которая продолжает развиваться, так что мы будем стараться держать вас в курсе событий», — сообщил глава UFC Дэйна Уайт, записав специальное видеообращение.

Поскольку в Нью-Йорке запретили проведение массовых мероприятий, то практически наверняка поединок между Хабибом и Фергюсоном, который ранее отменялся четыре раза, также будет перенесен в Лас-Вегас и пройдет без зрителей. Впрочем, UFC мало что потеряет от проведения топового поединка за закрытыми дверями, поскольку основной источник дохода для организации — продажи платных трансляций.

Прокомментировал ситуацию и сам российский боец. «Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает», — написал Хабиб на своей странице в Instagram, прикрепив серию фотографий с тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб назвал Фергюсона на пресс-конференции тупым и пнул его временный чемпионский пояс.

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