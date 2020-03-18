Мир

Меган Маркл и принц Гарри, недавно побывавшие в Великобритании, самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде, опасаясь коронавируса. Как сообщает издание Daily Mail, Меган потребовала, чтобы весь их персонал постоянно носил латексные перчатки и соблюдал строгие гигиенические меры. К непосредственному общению с Меган, Гарри и Арчи допущены всего лишь несколько человек.

Канадский особняк Меган и Гарри



Меган сказала своим друзьям, что они с Гарри (особенно сам Гарри) благодарны за то, что успели повидаться с его семьей до того, как «началось все это безумие». Герцог Сассекские вернулся в Канаду как раз вовремя — незадолго до того, как страна закрыла свои границы. Теперь у принца пока нет возможности вернуться на родину.

Между тем Гарри чувствует себя беспомощным и переживает за бабушку-королеву и своего отца принца Чарльза, которые подвергаются опасности заразиться в Лондоне. Хотя они и отменили ряд публичных мероприятий, но все же продолжают выполнять свои обязанности, подразумевающие встречи с разными людьми. В Великобритании на данный момент сложилась более серьезная ситуация с распространением COVID-19, чем в Канаде.

Меган также заявила, что, хотя они с мужем и остаются дома, это не значит, что они не работают. Так, супруги ведут переговоры с экспертами, обсуждая, как помочь людям в этот сложный период. Ведь страх перед пандемией коронавируса — это в то же время еще серьезная проблема для психического здоровья людей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри планируют привезти своего сына Арчи в гости к королеве Елизавете. Неизвестно, осуществятся ли теперь эти планы.



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