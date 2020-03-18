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Из-за коронавируса внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свадьбу
Из-за пандемии коронавируса внучка британской королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свою свадьбу с Эдоардо Мапелли Моцци, запланированную, как ранее сообщал дворец, на 29 мая. Беатрис очень расстроена этим решением, но «альтернативы нет». Предполагалось, что венчание состоится в часовне лондонского Сент-Джеймсского дворца, а последующий прием — в саду Букингемского дворца. На торжество были приглашены 150 гостей. Многие из них должны были приехать из Италии, будучи родственниками жениха, который является сыном итальянского графа. В этой стране, как известно, сейчас сложилась самая худшая ситуация с COVID-19 во всем Евросоюзе.
Букингемский дворец официально подтвердил отмену свадебной вечеринки в саду ради безопасности гостей. Относительно самого бракосочетания решение окончательно еще не принято. Будут учитываться рекомендации британского правительства. Английские СМИ сообщают, что Беатрис и Эдоардо сначала рассматривали возможность пожениться, не устраивая торжественного приема — в самом узком кругу. Но потом все же решили перенести всю свадьбу на будущий год.
Британские СМИ полагают, что это дурной знак. Венчание 31-летней принцессы Йоркской Беатрис и бизнесмена Эдоардо, объявивших о своей помолвке в сентябре прошолого года, ранее уже пришлось отложить дважды. Сначала из-за ее отца принца Эндрю, оказавшегося замешанным в скандал из-за своих связей с педофилом Джеффри Эпштейном. В связи с подмоченной репутацией Эндрю решено было также ограничиться скромной церемонией — не сравнимой со свадьбой младшей сестры Беатрис принцессы Евгении, которая праздновалась в октябре 2018 года в Виндзоре и трансляция с которой велась в прямом эфире.
Потом свадьбу перенесли еще раз — поскольку кузен Беатрис принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия. После этого все внимание прессы и публики было приковано к этим событиям, так что проводить свадьбу стало неуместно. И вот теперь на пути у невезучей Беатрис встала пандемия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл самоизолировалась и надела на персонал перчатки, а принц Гарри переживает за королеву.
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