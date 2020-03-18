27.23 / 28.54 29.56 / 31.12
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за коронавируса внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свадьбу

18:14 18 марта 2020 115
Принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса внучка британской королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свою свадьбу с Эдоардо Мапелли Моцци, запланированную, как ранее сообщал дворец, на 29 мая. Беатрис очень расстроена этим решением, но «альтернативы нет». Предполагалось, что венчание состоится в часовне лондонского Сент-Джеймсского дворца, а последующий прием — в саду Букингемского дворца. На торжество были приглашены 150 гостей. Многие из них должны были приехать из Италии, будучи родственниками жениха, который является сыном итальянского графа. В этой стране, как известно, сейчас сложилась самая худшая ситуация с COVID-19 во всем Евросоюзе.

Букингемский дворец официально подтвердил отмену свадебной вечеринки в саду ради безопасности гостей. Относительно самого бракосочетания решение окончательно еще не принято. Будут учитываться рекомендации британского правительства. Английские СМИ сообщают, что Беатрис и Эдоардо сначала рассматривали возможность пожениться, не устраивая торжественного приема — в самом узком кругу. Но потом все же решили перенести всю свадьбу на будущий год.

Британские СМИ полагают, что это дурной знак. Венчание 31-летней принцессы Йоркской Беатрис и бизнесмена Эдоардо, объявивших о своей помолвке в сентябре прошолого года, ранее уже пришлось отложить дважды. Сначала из-за ее отца принца Эндрю, оказавшегося замешанным в скандал из-за своих связей с педофилом Джеффри Эпштейном. В связи с подмоченной репутацией Эндрю решено было также ограничиться скромной церемонией — не сравнимой со свадьбой младшей сестры Беатрис принцессы Евгении, которая праздновалась в октябре 2018 года в Виндзоре и трансляция с которой велась в прямом эфире.

Потом свадьбу перенесли еще раз — поскольку кузен Беатрис принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия. После этого все внимание прессы и публики было приковано к этим событиям, так что проводить свадьбу стало неуместно. И вот теперь на пути у невезучей Беатрис встала пандемия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл самоизолировалась и надела на персонал перчатки, а принц Гарри переживает за королеву.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Василий Хрущ

Василий Хрущ: «Негатив вокруг земельной реформы – из-за недоверия к правовой системе государства»

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

класс

Минобразования разъяснило, должны ли учителя ходить на работу в закрытые на карантин школы

деньги

Карантин для наличных: Нацбанк рассказал, как будут «чистить» гривню

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер