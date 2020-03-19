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В России спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа девушку, схватив ее в полете за ноги (видео)
В российском городе Иркутск спасатель проявили мгновенную реакцию и поймал выпавшую с балкона 14-го этажа 15-летнюю девушку, ухватив ее за ноги, когда она уже сорвалась вниз и падала с 43-метровой высоты.
Как сообщает IrkutskMedia, спасатель Михаил Дмитриев рассказал, что к ним поступил сигнал информация о том, что на краю балкона сидит девушка. По некоторым данным она хотела покончить с собой. Прибывшие спасатели на всякий случай разместили под балконами большое надувное устройство — так называемый «Куб жизни».
Дмитриев поднялся в квартиру соседей девушки этажом ниже. Вместе с владельцем жилища Михаилом Оспановым он пытался уговорить ее вернуться в квартиру.
«Однако руки соскользнули, и она сорвалась. В этот момент мои мысли были только о том, чтобы спасти человека, не дать ей погибнуть. Я успел поймать ее за щиколотки и вместе с ее соседом Михаилом, который в этот момент страховал меня, мы затянули ее на балкон!», — рассказывает Михаил Дмитриев.
Девушка при этом ударилась головой. Ее отвезли в больницу. Дмитриева собираются представить к награде.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиянка выпала с девятого этажа, полежала и пошла: в сеть попало видео.
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