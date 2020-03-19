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Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии

13:47 19 марта 2020 376
Грузовики с гробами
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились страшные видео, снятые в городе Бергамо. Он расположен в итальянской области Ломбардия — одной из наиболее пострадавших в стране от коронавируса.

Число умерших настолько возросло, что местное кладбище уже не справляется. Морги переполнены. В церкви при крематории убрали скамьи — но все равно места для гробов не хватает. Пропускная способность крематория в настоящее время — 24 тела в день. Это вдвое больше, чем обычно. Но все равно недостаточно.

Как сообщает газета Corriere della Sera, к делу были подключены военные, которые грузовиками вывозят гробы из города на кремацию. В общей сложности были задействованы 15 транспортных средств и 50 солдат.

Фотографии и видео колонны, движущейся ночью с телами 70 умерших грузовиков, итальянцы назвали в соцсетях «одними из самых печальных в истории нашей страны».

После кремации в других ближайших городах, прах покойных будет возвращен в Бергамо для захоронения.

В общей сложности в Бергамо заразились коронавирусом более 4300 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса некрологи в газете Бергамо занимают 10 страниц вместо одной.

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