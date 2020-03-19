- 13:58 Чем занять детей во время карантина: мультфильмы на английском языке с субтитрами
- 13:55 Киевские пенсионеры пытались штурмом взять отделение банка, чтобы заплатить за коммуналку
- 13:47 Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии
- 13:44 Сроки возврата билетов на отмененные поезда продлили
- 13:30 Украинская певица показала, как сделать защитную маску за несколько минут
- 13:27 Застрявших в Чехии украинцев разместили в здании школы
- 13:26 У жены нардепа Шахова диагностировали коронавирус
- 13:17 Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 13:07 Карантин в Израиле: в сети появилось любопытное видео из больницы
- 13:06 «Олимпиада проклята»: в Афинах «без свидетелей» передали Токио олимпийский огонь
- 13:06 Появились свежие данные о зараженном коронавирусом жителе Мариуполя
- 12:56 В России спасатель поймал выпавшую с 14-го этажа девушку, схватив ее в полете за ноги
Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии
В сети появились страшные видео, снятые в городе Бергамо. Он расположен в итальянской области Ломбардия — одной из наиболее пострадавших в стране от коронавируса.
Число умерших настолько возросло, что местное кладбище уже не справляется. Морги переполнены. В церкви при крематории убрали скамьи — но все равно места для гробов не хватает. Пропускная способность крематория в настоящее время — 24 тела в день. Это вдвое больше, чем обычно. Но все равно недостаточно.
Как сообщает газета Corriere della Sera, к делу были подключены военные, которые грузовиками вывозят гробы из города на кремацию. В общей сложности были задействованы 15 транспортных средств и 50 солдат.
Фотографии и видео колонны, движущейся ночью с телами 70 умерших грузовиков, итальянцы назвали в соцсетях «одними из самых печальных в истории нашей страны».
После кремации в других ближайших городах, прах покойных будет возвращен в Бергамо для захоронения.
В общей сложности в Бергамо заразились коронавирусом более 4300 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса некрологи в газете Бергамо занимают 10 страниц вместо одной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.