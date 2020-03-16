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Из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной (видео)

9:21 16 марта 2020 877
Полоса некрологов
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсети Twitter появилось видео, которое наглядно и страшно показывает, что происходит в Италии, где наблюдается самая серьезная в Европе вспышка коронавируса. В ежедневной газете L’Eco di Bergamo города Бергамо (расположенного в одной из наиболее пострадавших в стране областей — Ломбардии), некрологи, ранее занимавшие полторы полосы, теперь заполняют десять страниц.

Такие разительные перемены произошли всего лишь за один месяц. Мужчина, который говорит на итальянском языке, листает перед камерой газеты — сначала за 9 февраля, а затем за 13 марта.

Общее число смертей от COVID-19 в Италии уже превышает 1800 человек. Число инфицированных приближается к 25 тысячам. Больницы переполнены. «Это не волна. Это цунами», — говорит доктор Роберто Рона из отделения интенсивной терапии клиники города Монца.

Власти призывают людей оставаться дома и соблюдать карантин.

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