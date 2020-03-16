Из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной (видео)

Мир

В соцсети Twitter появилось видео, которое наглядно и страшно показывает, что происходит в Италии, где наблюдается самая серьезная в Европе вспышка коронавируса. В ежедневной газете L’Eco di Bergamo города Бергамо (расположенного в одной из наиболее пострадавших в стране областей — Ломбардии), некрологи, ранее занимавшие полторы полосы, теперь заполняют десять страниц.

Такие разительные перемены произошли всего лишь за один месяц. Мужчина, который говорит на итальянском языке, листает перед камерой газеты — сначала за 9 февраля, а затем за 13 марта.

This is the daily newspaper of Bergamo, one of the epidemic hotspot in Italy. On Febrary 9th, obituaries occupied 1.5 pages. On March 13th, the paper printed 10 (!!) pages of obituaries. Please, #StayAtHome and show this to anyone who tells you #COVID19 «is just like the flu». https://t.co/4knrpPswoE — Silvia Merler (@SMerler) March 15, 2020

Общее число смертей от COVID-19 в Италии уже превышает 1800 человек. Число инфицированных приближается к 25 тысячам. Больницы переполнены. «Это не волна. Это цунами», — говорит доктор Роберто Рона из отделения интенсивной терапии клиники города Монца.

Власти призывают людей оставаться дома и соблюдать карантин.

Читайте также: Итальянцы на карантине вместе поют с балконов жизнеутверждающие песни: сеть впечатлило видео.

Читайте также: Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter