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Общество и люди

Карантин не помеха: в центре Одессы гитарист в инвалидной коляске исполнил блюз (видео)

14:49 19 марта 2020 218
гитарист сыграл на балконе в центре Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Необычную картину в историческом центре Одессы наблюдали завороженные слушатели-прохожие. С балкона второго этажа жилого дома № 32 по улице Троицкой доносились чарующие звуки гитары. Она буквально пела и рыдала в руках музыканта, прикованного к инвалидной коляске.

Любительское видео Алексея Симочкина разместило местное издание «Маяк». По его данным, гитариста зовут Шалом Бронфман. Он находился на балконе в компании друга — художника по имени Давид.

Следует заметить, что жители итальянских городов, где нынче отнюдь не лучший период, также выходят на балконы своих квартир и поют, играют на разных инструментах, устраивают вечеринки и аплодируют медикам, которые борются с коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ситуации в Одессе 19 марта. Возмущенные условиями карантина люди массово перекрывают движение транспорта.

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