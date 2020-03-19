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Карантин не помеха: в центре Одессы гитарист в инвалидной коляске исполнил блюз (видео)
Необычную картину в историческом центре Одессы наблюдали завороженные слушатели-прохожие. С балкона второго этажа жилого дома № 32 по улице Троицкой доносились чарующие звуки гитары. Она буквально пела и рыдала в руках музыканта, прикованного к инвалидной коляске.
Любительское видео Алексея Симочкина разместило местное издание «Маяк». По его данным, гитариста зовут Шалом Бронфман. Он находился на балконе в компании друга — художника по имени Давид.
Следует заметить, что жители итальянских городов, где нынче отнюдь не лучший период, также выходят на балконы своих квартир и поют, играют на разных инструментах, устраивают вечеринки и аплодируют медикам, которые борются с коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ситуации в Одессе 19 марта. Возмущенные условиями карантина люди массово перекрывают движение транспорта.
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