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Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится
Введенный в Украине карантин, призванный сдержать распространение коронавируса, по всей видимости, не закончится 3 апреля и будет продлен. В этом уверен эксперт Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
«3 апреля у нас ничего не закончится. Я думаю, что наш карантин будет продолжаться по примеру того, как сделала Европа», — объяснил эксперт в эфире 24 канала. По мнению Воскобойника, примером для Украины будут служить карантинные меры, введенные во Франции. Там установлен наиболее длительный карантин среди европейских стран — на 45 дней, до конца апреля.
Кроме карантина, эксперт видит и другую угрозу для украинской экономики — новую волну эмиграции после отмены ограничений на выезд.
«С мая у нас начнется новая волна миграции. Потому что, к сожалению, люди увидят разницу между тем, как боролись с коронавирусом в Европе и у нас. Наша трудовая миграция будет превращаться в эмиграцию», — уверен президент ассоциации.
Напомним, карантин в Украине был введен до 3 апреля, но с оговоркой, что окончательное решение будет принято после оценки ситуации в последних числах марта. Европейские страны ради сдерживания пандемии коронавируса закрыли границы, ограничили перемещение внутри страны, в некоторых странах введен тотальный запрет на выход на улицу.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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