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Происшествия

В отделении "Ощадбанка" в Киеве обезвредили неадекватного "майора полиции" с ножом (видео 18+)

16:17 19 марта 2020 602
Задержание полицией
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве в отделении «Ощадбанка» неадекватный мужчина, представлявшийся майором полиции, размахивал ножом перед лицами клиентов. Ранее в столице агрессивный мужчина набросился с топором на дверь соседа, слушавшего громкую музыку.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло в отделении банка на проспекте Науки. «Также была информация, что за несколько минут до этого он совершил попытку разбойного нападения на мужчину, Однако проходящие рядом молодые люди несколько раз выстрелили, чтобы отпугнуть нападающего», — говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области вооружившийся вилкой и ножом мужчина угрожал физической расправой своей жене, а также полицейским, которые прибыли по вызову.

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