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Шоу-бизнес

Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом

16:29 19 марта 2020 65
Индира Варма
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Еще одна актриса из культового сериала «Игра престолов» Индира Варма, сыгравшая Эллару Сенд — любовницу Оберина Мартелла, стала жертвой коронавируса. Ранее такой же диагноз подтвердился у актера Кристофера Хивью. О том, что заразилась и вынуждена прекратить работу, звезда сообщила на своей странице в Instagram. Индира сообщила, что чувствует себя плохо, все время проводит в постели. Диагноз ей поставили после проведения двух тестов.

Но актриса не унывает и надеется после полного выздоровления вернуться к работе. Из-за ее болезни репетиции «Чайки» по Чехову, где она играет, пришлось остановить.

«Я в постели и это не хорошо. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним… Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. „Чайка“, как птица феникс, восстанет из пепла», — написала 46-летняя Варма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко пошла на поправку, у нее спала температура.

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