27.25 / 28.65 29.65 / 31.30
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении

12:29 18 марта 2020 63
Ольга Куриленко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная голливудская актриса родом из Украины Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом, рассказала, как лечится в домашних условиях в Лондоне. На своей странице в Instagram она поделилась, что уже чувствует себя гораздо лучше, температура снизилась. Тест на тест на COVID-19 ей сделали в больнице, куда ее привезли с высокой температурой. Процедура очень проста — взяли мазок в горле. Актриса объяснила, почему отказалась от госпитализации.

«Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются с жизнью. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую», — отметила Куриленко. Она также добавила, что принимала жаропонижающие, а сейчас укрепляет организм витаминами. Ольга пошла на поправку.

Девушка Бонда не представляет, где могла подхватить COVID-19.

«Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38−38,5. Сегодня она уменьшилась», — пишет актриса и благодарит всех за поддержку.

В Украине с подозрением на коронавирус был госпитализирован известный музыкант Валерий Харчишин. Его тест оказался отрицательным, лидер «Другої ріки» лечится от пневмонии в частной клинике.

А заболевший коронавирусом Том Хэнкс уже выписался из клиники.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андрей Ермак

Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком

На месте ДТП

Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице

Ольга Куриленко

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении

Ребенок на улице

Детям запрещено выходить на улицу: в сети распространяют очередной фейк о карантине из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер