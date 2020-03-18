Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении

Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса родом из Украины Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом, рассказала, как лечится в домашних условиях в Лондоне. На своей странице в Instagram она поделилась, что уже чувствует себя гораздо лучше, температура снизилась. Тест на тест на COVID-19 ей сделали в больнице, куда ее привезли с высокой температурой. Процедура очень проста — взяли мазок в горле. Актриса объяснила, почему отказалась от госпитализации.

«Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются с жизнью. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую», — отметила Куриленко. Она также добавила, что принимала жаропонижающие, а сейчас укрепляет организм витаминами. Ольга пошла на поправку.

Девушка Бонда не представляет, где могла подхватить COVID-19.

«Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38−38,5. Сегодня она уменьшилась», — пишет актриса и благодарит всех за поддержку.

В Украине с подозрением на коронавирус был госпитализирован известный музыкант Валерий Харчишин. Его тест оказался отрицательным, лидер «Другої ріки» лечится от пневмонии в частной клинике.

А заболевший коронавирусом Том Хэнкс уже выписался из клиники.

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