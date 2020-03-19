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Знаменитого бойца ММА обвиняют в жестоком убийстве матери его ребенка (фото)
45-летнего американского бойца смешанных единоборств Седрика Маркса обвиняют в убийстве в 2009 году матери одного из детей спортсмена Эйприл Пиз, которая пыталась отсудить право на уход за ребенком у отца.
В марте 2009-го Маркс в сговоре со своим товарищем Килли Соренсеном выследил девушку, находившуюся вместе с четырехлетним сыном в специальном приюте семейного типа, после чего похитил ее. Согласно показаний соучастника преступления, Седрик отрезал женщине руки и вырвал зубы, чтобы ее тело не могли опознать. Сам спортсмен не дал точных указаний, где закопал тело Пиз, и его так никто и не нашел.
Отметим, что Маркс имеет богатую историю выступлений в ММА. На его счету 59 поединков, в которых он одержал 31 победу и потерпел 28 поражений. Свой последний бой спортсмен провел в 43-летнем возрасте, в 2018-м, то есть еще девять лет после жестокого убийства матери одного из своих детей выходил в октагон и принимал участие в официальных турнирах.
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