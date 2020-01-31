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Бывший тренер Макгрегора сел в тюрьму за убийство (фото)
49-летний ирландец Джонатан Дарган, в свое время тренировавший бойцов UFC Конора Макгрегора и Артема Лобова, был признан виновным в непредумышленном убийстве и ближайшие 5,5 лет проведет в тюрьме.
Как сообщает MMA Fighting, в марте 2016-го Джонатан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в ссору 56-летнего Патрика Маллалли с женщиной, и сломал челюсть и скулу мужчине. При падении на землю пострадавший ударился головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму. Также развилось субдуральное кровотечение, а на следующий день Маллалли скончался.
Отметим, что сам Дарган, несмотря на внушительную тренерскую карьеру, имеет не очень впечатляющую статистику выступлений в ММА — Джонатан выиграл один поединок и три проиграл.
Напомним, ранее в неприятную ситуацию попал еще один бывший тренер ирландского бойца. В июле 2019-го Диллон Дэнис пострадал в массовой драке в одном из ночных клубов Нью-Йорка, получив удар в голову от неизвестного и оказавшись после этого на земле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серроне, проигравший Макгрегору за 40 секунд бой в UFC, пропустит полгода из-за полученных травм.
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