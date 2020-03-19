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Происшествия

На границе со стрельбой задержали украинца, пытавшегося переправить в Румынию медицинские маски (видео)

17:28 19 марта 2020 71
Контабандист и пограничники
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На украинско-румынском участке госграницы бойцы Госпогранслужбы Украины из отдела «Дилове» Мукачевского отряда задержали «водолаза», переправлявшего в соседнюю Румынию через реку Тиса медицинские маски. Ранее пограничники задержали украинца, который вез более 10 тысяч масок в Польшу.

Как сообщают в ГПСУ, мужчину в гидрокостюме заметили в тот момент, когда он выходил из воды. Не обращая внимания на требование пограничников остановиться, контрабандист попытался сбежать. Однако бойцы, сделав предупредительный выстрел в воздух, задержали его. Оказалось, что «вололаз» — 29-летний житель Рахова.

Документов у задержанного при себе не было, но он заявил, что является гражданином Украины и признался, что переправлял в Румынию маски. На задержанного составили админпротокол, а в четверг, 19 марта, Раховский райсуд назначил задержанному наказание в виде 10 суток ареста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали грабителей, которые под угрозой применения оружия ограбили бизнесменов, забрав у них 100 тысяч медицинских масок.

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