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Украинец контрабандой пытался вывезти в Польшу тысячи медицинских масок (фото)
На украинско-польской границе в международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг» во время контрольной проверки микроавтобуса Volkswagen была обнаружена крупная партия контрабандных медицинских масок, которые стали дефицитом в условиях ширящейся эпидемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Львовского пограничного отряда, во врем углубленного досмотра микроавтобуса, на котором гражданин Украины выезжал в Польшу, в специально оборудованном тайнике (двойном дне багажного отделения) было обнаружено медицинские маски в количестве 10 653 штук.
Товар и автомобиль изъяты, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты предупреждают, что обычные хирургические маски от вирусов не спасают, а лишь дают ложное ощущение безопасности. Тем не менее в Европе они нарасхват.
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