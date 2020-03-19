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Украина

"Сознательность зашкаливает": в сети показали толпы киевлян, гуляющих в парках в разгар карантина (видео)

17:56 19 марта 2020 629
киев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на неоднократные призывы медиков не воспринимать введенный в Украине карантин как внеплановые каникулы, не все граждане оказались сознательными. В киевском парке «Наталка» пляжи и набережная заполнены отдыхающими. Не пустуют и спортивные площадки, по парковым дорожкам рассекают любители бега трусцой и группы велосипедистов.

Видео из парка опубликовал Киев Оперативный. Жители столицы отмечают, что такая же ситуация во многих, если не во всех городских зонах отдыха.

Впрочем, есть и те, кто склонен с пониманием отнестись к нарушителям карантина.

Но все же большинство осуждает тех, кто подвергает угрозе и себя, и окружающих.

Напомним, в Украине на время карантина закрылись развлекательные центры, кафе и рестораны, большинство магазинов (кроме продовольственных, строительных). Карантин введен предварительно до 3 апреля.

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