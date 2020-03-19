Украина

"Последний из могикан": одесский промрынок "7-й километр" все же закрыли на карантин

Крупнейший в Европе промтоварный рынок «7-й километр» в Одесской области, где работают около 60 тысяч человек, сегодня, 19 марта, закрыли на карантин.

Еще накануне на его огромных торговых площадках шла бойкая торговля, несмотря на нарушение соответствующих распоряжений руководителей страны и региона.

Одесситы даже подшучивали: «Кто может указывать знаменитой толкучке?.. Ведь это — государство в государстве!»

Сейчас на рынке — тишина: нет продавцов и, соответственно, покупателей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на карантин закрывают всю Одесскую область, исключение — «7-й километр».

Также напомним, что с 18 марта в Киеве запретили торговлю на рынках и ярмарках.

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