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"Только проверенная информация": в Украине появился специальный сайт о коронавирусе
В Украине появился сайт, где в доступной форме изложена вся известная на сегодня информация о коронавирусе COVID-19 и о введенных в Украине мерах по противодействию инфекции. Кроме того, развенчаны популярные мифы о заболевании и методах его лечения.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале объявил, что основная цель сайта — развенчивать слухи и домыслы об опасной инфекции.
«В интернете появляется много фейков, цель которых — заработать деньги на доверчивых гражданах… Создан специальный сайт о коронавирусе, чтобы давать обществу ответы на самые актуальные вопросы — https://covid19.com.ua. Потребляйте только полезную информацию», — посоветовал глава правительства.
Так, на сайте дается исчерпывающая информация о том, кому и когда нужно носить медицинскую маску, какая часть заболевших рискует оказаться в реанимации, у скольких граждан заподозрили заражение и скольких протестировали на коронавирус.
Напомним, по последним данным, в Украине подтвержден 21 случай заражения, трое заболевших скончались. 19 марта подтверждены первые случаи в Днепропетровской, Ивано-Франковской области, и в Житомире.
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