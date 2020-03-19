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Украина

Работать невыгодно: в Киеве на рейсы не вышли сотни маршруток

22:40 19 марта 2020 348
маршрутка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После введения в Украине карантина и установления лимита на число пассажиров в одном автобусе, частные перевозчики предпочли не выводить транспорт на маршруты. Так, в Киеве несколько сотен водителей маршруток не вышли на работу.

В МВД дали понять, что о проблеме знают, но жесткие требования отменять не будут.

«На маршруты не вышли около 600 маршрутных такси… Из-за ограничения количества (пассажиров) перевозки оказались нерентабельными. Предприниматели не хотят заниматься перевозками. Им лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке», — заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

Напомним, в Киеве после закрытия метро и введения нормы о максимум 10 пассажирах в маршрутке город описывает происходящее на дорогах как транспортный коллапс. К контролю за соблюдением правил пришлось привлечь полицейских.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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