Украина

В магазины АТБ смогут войти не более 10-20 человек: сеть вводит ограничения по распоряжению местных властей

В ряде городов для магазинов сети АТБ вводится предельно допустимое число покупателей, которые одновременно могут пребывать в торговом зале. Об этом сообщила пресс-служба компании «АТБ-Маркет».

Данные ограничения введены в сети с 19 марта в отдельных городах по требованию местных властей в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с общенациональным карантином.

«В магазине на момент совершения покупки должно находиться не более 10−20 человек без учета сотрудников магазина. Количество покупателей, входящих в магазин должно быть равно количеству покупателей, выходящих из магазина. Контроль за пропуском посетителей будут осуществлять сотрудники магазина, которые обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и защитными масками», — сказано в официальном сообщении пресс-службы компании «АТБ-Маркет».

С 19 марта соответствующие ограничения действуют в таких городах и населенных пунктах: Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Запорожье, Кропивницкий, Мелитополь, Коломыя, Луцк, Любомль, Нововолынск, Заболотов, Яремче, с. Татарив, Белая Церковь, Бородянка, Обухов, Ракитное, Узин, Черкассы, Балта, Килия, Раздельная, Балаклея, Горишни плавни, Дергачи, Змиев, Изюм, Конотоп, Кременчуг, Первомайский, Полтава, Ромны, Тростянец, Тернополь, Калуш, пгт. Слобожанское, Кролевец, Знаменка, Долинское, Винница.

Как уточнили в пресс-службе компании «АТБ-Маркет», решения об ограничении максимального числа покупателей, одновременно находящихся в торговых залах магазинов сети, в других городах и регионах будут приниматься в случае принятия соответствующих решений органами местного самоуправления или постановлениями органов центральной власти.

Как сообщалось ранее, с 11 марта корпорация «АТБ» с целью защиты здоровья посетителей магазинов и сотрудников внедрила ряд дополнительных санитарно-гигиенические мер, требований и ограничений во всех магазинах сети, распределительных центрах и офисах компании.

На сегодняшний день магазины сети АТБ работают в штатном режиме и обеспечены полным спектром товаров всех категорий в полном объеме. А компания заявила, что удвоит количество товарных запасов остатков на складах и в распределительных центрах для бесперебойного обеспечения потребительского спроса.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщили, что компания ввела ограничения с целью недопущения спекуляций и ажиотажной скупки товаров: в магазинах сети АТБ один покупатель может прибрести не более 12 бутылок любых напитков и не более 5 упаковок любого товара, кроме овощей и фруктов. Также компания ввела временный запрет на реализацию оптовых партий в своих магазинах.

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