27.48 / 28.54 29.47 / 30.81
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду (видео)

23:38 19 марта 2020 58
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В случае с первым инфицированным в Житомире мужчиной обнаружились факты, которые могут полностью изменить картину с заболеванием в городе.

В частности, стало известно, что первый зараженный коронавирусом местный житель изначально предоставил неправдивую информацию о лицах, которые могли с ним контактировать.

Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, мужчина приехал из-за границы не с другом и его сыном, как сообщал ранее, а возил в другую страну целую группу людей, и возвращался в самолете именно с ними.

Также Сухомлин отметил, что сейчас полиция и сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают всех возможных контактных лиц.

«Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал», — добавил мэр Житомира.

Напомним, в четверг, 19 марта, начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик заявил о госпитализации с подозрением на коронавирус супружеской пары, контактировавшей с жительницей Радомышля, которая недавно умерла. По его словам они общались 8 марта, но никому не сообщили, а 10 числа заболели. За помощью к врачам не обращались, лечились дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине подтвердили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое пациентов сейчас находятся в больницах Днепропетровской области, еще один диагноз подтвержден в Ивано-Франковске. Таким образом в целом по Украине зафиксирован 21 случай заражения. Трое заболевших скончались.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Коронавирус в Украине

Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду (видео)

асеев

"Не делайте этого!": бывшие пленники боевиков записали обращение к Зеленскому (видео)

итальянцы в защитных масках

В Италии на коронавирус протестировали жителей целого города: результат эксперимента впечатлил (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер