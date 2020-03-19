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Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду (видео)
В случае с первым инфицированным в Житомире мужчиной обнаружились факты, которые могут полностью изменить картину с заболеванием в городе.
В частности, стало известно, что первый зараженный коронавирусом местный житель изначально предоставил неправдивую информацию о лицах, которые могли с ним контактировать.
Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, мужчина приехал из-за границы не с другом и его сыном, как сообщал ранее, а возил в другую страну целую группу людей, и возвращался в самолете именно с ними.
Также Сухомлин отметил, что сейчас полиция и сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают всех возможных контактных лиц.
«Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал», — добавил мэр Житомира.
Напомним, в четверг, 19 марта, начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик заявил о госпитализации с подозрением на коронавирус супружеской пары, контактировавшей с жительницей Радомышля, которая недавно умерла. По его словам они общались 8 марта, но никому не сообщили, а 10 числа заболели. За помощью к врачам не обращались, лечились дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине подтвердили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое пациентов сейчас находятся в больницах Днепропетровской области, еще один диагноз подтвержден в Ивано-Франковске. Таким образом в целом по Украине зафиксирован 21 случай заражения. Трое заболевших скончались.
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