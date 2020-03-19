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На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

15:51 19 марта 2020 396
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, контактировавшую с жительницей Радомышля, которая недавно умерла.

«8 марта они были в контакте. Об этом никому не сообщили, а 10 числа заболели. За помощью к врачам не обращались, лечились дома. А сегодня состояния их здоровья ухудшилось — повысилась температура, появились одышка и кашель», — сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик и добавил, что семейная пара живет в Брусилове.

По его словам, мужчина и женщина 1960 и 1962 года рождения госпитализированы специализированной бригадой экстренной помощи. Предварительные данные покажет экспресс-тест, а окончательные — лабораторные исследования.

Также Николай Суслик рассказал, что были госпитализированы двое людей, вернувшиеся из Венгрии. Они находятся в Андрушовской больнице, хотя признаков коронавируса у них пока нет.

Тем временем житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что в городе есть первый подтвержденный случай COVID-19. По его словам, заболевший — мужчина, который недавно вернулся из Австрии. Заболевшему 56 лет. «Состояние более-менее нормальное», — отметил Сергей Сухомлин. Он также сообщил о подготовке групп врачей, которые будут встречать житомирян, которых эвакуируют из-за границы. «Если будет температура и признаки заболевания, на месте проведут экспресс-тесты», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первым заразившимся коронавирусом в Киеве стал студент, который посещал заболевшую пенсионерку из Радомышля. Он был у нее в гостях вместе с внучкой женщины.

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