Индийские медики назвали простое средство повысить сопротивляемость организма COVID-19

Мир

Несмотря на заявления украинского Минздрава о том, что лекарстве от коронавируса не существует, медики советуют жителям планеты не впадать в отчаяние от этого и продолжать повышать свой иммунитет, который как раз и способен повысить сопротивляемость организма заболеванию.

Одним из средств укрепления иммунной системы является гидратация тела — другими словами, просто питье воды, пишет индийский портал Times Now.

В Индии медики уверены, что привычка пить воду играет ключевую роль в поддержании здоровья, обеспечивает эффективную работу всех функций внутренних органов и систем, улучшает действие иммунитета.

«Помимо соблюдения личной гигиены путем частого мытья рук, люди также должны соблюдать здоровую диету, бросить курить, поддерживать увлажненность организма — это ощутимо снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией», — констатируют эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).

Питье воды, по их мнению, улучшает способность организма бороться с коронавирусом за счет оксигенации, то есть, насыщаемости кислородом клеток. Получая достаточно кислорода, они работают на полную мощность, что повышает их способность защищать тело от любых посторонних патогенных веществ, которые пытаются проникнуть внутрь.

Также гидратация играет очень важную роль в регулировании температуры тела. При возникновении лихорадки, проявляющейся как симптом COVID-19 (заболевание легких, вызванное коронавирусом) или любой другой инфекции в организме очень важно пить достаточное количество воды.

Кроме того, питье воды также помогает организму активнее выводить частицы вируса, проникшего в него, тем самым ускоряя выздоровление.

«Когда мы больны, мы теряем много влаги в виде слизи, что является способом удаления организмом болезнетворных микробов. Выпивая достаточно воды, мы помогаем телу удалять больше слизи вместе с патогенами», — констатировали медики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Японии медики успешно применяют для лечения коронавируса давно известный миру препарат.

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