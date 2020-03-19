Пандемия коронавируса: японцы с успехом применяют для лечения старый препарат

Здоровье и медицина

По состоянию на утро 19 марта в мире зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. Пандемия COVID-19 унесла жизни 8 983 человек. Количество жертв продолжает расти. Уровень смертности 18 марта составлял 10%. Спустя сутки он снизился до 9%. Медики в разных странах ищут эффективные способы лечения инфицированных. Судя по всему, у них это получается, поскольку полностью выздоровели уже почти 86 тысяч человек. Это 91% от общего числа зараженных.

Ученые давно уже знают, что антитела, содержащиеся в крови выздоровевшего пациента, способны эффективно бороться с вирусом в организме других больных. Для этого необходимо получить из крови излечившихся сыворотку, которая будет содержать изолированные и очищенные антитела, и ввести ее путем инъекции больным.

Такой метод лечения называется пассивной иммунизацией. Его разработал и впервые применил на практике еще в 1890 году немецкий ученый Эмиль фон Беринг. Его открытие помогло в борьбе с дифтерией. В 1901 году фон Беринг стал лауреатом первой Нобелевской премии в области медицины. Тогда его называли «спасителем детей», потому что от дифтерии умирали десятки тысяч несовершеннолетних. Когда началась Первая мировая война, фон Беринг стал «спасителем солдат», потому что была создана сыворотка от столбняка.

Пассивная иммунизация или сывороточная терапия с тех пор широко применяется в мировой медицине в борьбе с различными вирусными и инфекционными заболеваниями. Например, в 2014 году этот метод помог заметно снизить уровень смертности среди больных лихорадкой Эбола в Африке.

Естественно, работу над сывороткой в условиях пандемии COVID-19 начали вести сразу несколько фармацевтических компаний в разных странах. Еще в начале марта японская фирма Takeda Pharmaceutical заявила, что ее препарат IVIG (интравенозный иммуноглобулин), разработанный для лечения больных с нарушенным иммунитетом, эффективен и в случае с новым коронавирусом!

Дело в том, что IVIG содержит целый набор антител. Кроме того, он уже протестирован и не нуждается в дальнейших испытаниях. Его можно сразу использовать для лечения инфицированных COVID-19, что позволяет выиграть время, пока не будет создана конкретная сыворотка против нового коронавируса. Над ней сейчас Takeda активно работает. Процесс находится на завершающем этапе. У сыворотки даже есть название — TAK-888.

По пятам японской компании идет американская фирма Vir Pharmaceuticals. Фармацевтический концерн из Калифорнии тестирует антитела, полученные в 2003 году из сыворотки крови пациентов, инфицированных SARS. Поскольку этот вирус и новый коронавирус являются «родственниками», вполне резонно предположить, что сыворотка 2003 года может быть эффективна в борьбе с COVID-19. Американцы ведут исследования в сотрудничестве с китайской компанией WuXi Biologics.

Читайте также: В Китае объявили о создании вакцины против нового коронавируса

Однако ученые напоминают: у пассивной иммунизации при всех ее плюсах есть все же слабая сторона. Введенные извне антитела сохраняют свою эффективность не более 30 дней. Затем они просто разрушаются. А организм больного, получив такую помощь, уже в первый же день прекращает собственные попытки борьбы с вирусом. То есть он использует чужие антитела и не пытается выработать собственные. Это означает, что у больного даже после выздоровления по-прежнему нет иммунитета к конкретному вирусу и очень велик риск повторного заражения.

Сыворотка не является прививкой. Она не может остановить процесс дальнейшего распространения заболевания, а только помогает лечить уже инфицированных.

Поэтому, чтобы победить пандемию, нужна вакцина! Работа над ее созданием ведется параллельно с поиском сыворотки. Но она занимает более длительный период времени. В конце февраля президент США Дональд Трамп, осознав опасность пандемии, собрал совещание в Белом доме и потребовал у представителей Министерства здравоохранения ускорить разработку вакцины. Ему ответили, что она может быть готова не раньше, чем через год. Трамп разозлился. «Даю вам не больше трех месяцев!» — заявил он. И услышал твердый ответ: «Через год, мистер президент».

Тогда Трамп решил действовать в свойственной ему манере. 3 марта он встретился в Белом доме с руководителями фармацевтических и биотехнологических компаний. В числе приглашенных оказался и глава немецкой фирмы Curevac Даниэль Маникелла, который является гражданином США. Трамп знал, что Curevac интенсивно работает над созданием вакцины от коронавируса и далеко продвинулась вперед. Компания заявила, что уже летом приступает к клиническим испытаниям. При этом в 2019 году на своих предприятиях она установила новейшее сертифицированное оборудование, которое позволит «за один производственный цикл выпускать до 10 миллионов ампул с вакциной».

Трамп и вице-президент США Майк Пенс попросили Маникеллу задержаться после встречи. Они сделали ему предложение. Руководитель немецкой фирмы должен был оказать содействие в продаже Curevac американцам, скажем, за миллиард долларов. Или хотя бы продать США эксклюзивные права на производство будущей вакцины и, следовательно, технологию ее изготовления.

Маникелла, очевидно, согласился. Однако уже 11 марта его отстранили от руководства компанией и уволили. Curevac вновь возглавил ее основатель биолог Ингмар Хоерр. Он создал фирму в 2000 году, когда ему было 33 года. Хоерр — признанный во всем мире иммунолог. В 2018 году он отошел от управления компанией, чтоб сосредоточиться на научных исследованиях, но не оставил фирму, а стал председателем наблюдательного совета.

Продажа Curevac американцам провалилась. В Германии разразился громкий скандал, когда СМИ узнали о том, что Трамп пытался заполучить будущую вакцину «только для Америки». Пресса и телевидение благодарят Хоерра и главного инвестора компании, немецкого миллиардера Дитмара Хоппа за то, что они отказались от весьма выгодного предложения и не погнались за большими деньгами.

Отреагировало и правительство Германии. 16 марта в интервью министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас заявил: «Этот вирус мы сможем победить только совместно, а не друг против друга. Мы не можем допустить, чтобы кто-то пытался эксклюзивно завладеть результатами научных исследований. Немецкие ученые занимают ведущие позиции в деле разработки лекарств и вакцин, сотрудничая при этом со специалистами во всем мире».

В тот же день министр экономики Германии Петер Альтмайер назвал решение Дитмара Хоппа «замечательным» и добавил: «Германия не распродается!»

Влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала после этого: «Дитмар Хопп ответил Дональду Трампу отказом. Именно потому, что он может себе это позволить, эти научные исследования, похоже, останутся в Германии. Если Curevac удастся прорыв, этому человеку следует поставить памятник!»

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали обзор того, какие меры в разных странах принимают для борьбы с пандемией. Правительства по всему миру вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter