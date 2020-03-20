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Мир

Берегись осьминога: обитатель морских глубин случайно оказался на суше (необычное видео)

3:16 20 марта 2020 96
Осьминог
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В представлении большинства людей осьминоги — опасные существа из морских глубин, которые так и норовят сделать какую-нибудь неприятность человеку.

Возможно, в подобном утверждении есть своя доля правды, но только не в том случае, когда осьминог оказывается вне обычной среды обитания — на суше.

Тогда он сразу резко «добреет» и начинает казаться совершенно беззащитным.

Об одной из таких встреч рассказал австралийский дайвер Лоуренс Шиле, пишет National Geographic.

В один из дней он заметил на берегу у воды движение какого-то животного и сначала принял его за собаку, но подойдя ближе, тут же включил камеру. Оказалось, что по камням передвигался осьминог. Используя присоски на всех своих восьми конечностях, моллюск направлялся к водоему.

На видео попал новозеландский осьминог, или осьминог маори (лат. Macroctopus maorum). Это один из самых крупных представителей головоногих моллюсков в регионе, в среднем вырастающий до двух метров. Он обитает на глубинах до 500 метров и нередко добывает пищу вблизи береговой линии, но предпочитает делать это по ночам. В данном случае осьминог стал жертвой прилива: обосновавшись среди залитых водой камней, с отливом он оказался на суше, и ему ничего не оставалось, как искать новое укрытие под водой.

Издание поясняет, что Macroctopus maorum считается умелым и агрессивным охотником: он питается омарами, крабами, ракообразными и рыбой, вводя жертве токсин, который размягчает ее ткани. Он также нападает на осьминогов, сопоставимых с ним по размерам и даже превосходящих его, и не только на представителей других видов — но и на себе подобных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группе рыбаков на западном побережье Канады удалось заснять, как у воды сцепились белоголовый орлан и тихоокеанский розовый осьминог. Птица пыталась полакомиться моллюском, но тот отчаянно боролся за жизнь и в итоге, обхватив врага мощными щупальцами, утащил пернатого под воду.

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