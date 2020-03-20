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Билл Гейтс в интервью "ФАКТАМ" предсказал пандемию коронавируса еще в 2018 году
В начале октября 2018 года «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью с Биллом Гейтсом. Один из самых богатых людей в мире говорил о том, что его тревожит. Он назвал три проблемы, «три вызова», перед которыми оказалось человечество. И среди этих вызовов упомянул «болезнь Икс». Гейтс буквально предвидел пандемию COVID-19!
Вот выдержка из этого пророческого интервью:
— Билл, не жалеете о своем уходе из Microsoft? Каково вам в роли главного филантропа на планете?
— Я бы не стал так себя называть. Уверен, что есть люди, которые делают для человечества гораздо больше меня. Что касается моего ухода из Microsoft, я бы назвал это своим вторым рождением. Для меня началась совершенно иная, новая жизнь.
— Но в Microsoft вы все время смотрели в будущее. А еще точнее — творили будущее…
— Сейчас я занимаюсь будущим в гораздо большей мере, чем раньше. Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие из нас даже не подозревают или не задумываются.
— О чем идет речь? Чего вы так боитесь?
— Меня беспокоят три вызова, и все они так или иначе связаны со здравоохранением. Перечислю их: сопротивляемость вирусов имеющимся антибиотикам, сокращение финансирования правительственных программ по улучшению медицины в беднейших странах, пандемия неизвестной пока болезни, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так и называет — «болезнь Икс». Мы не готовы к ее появлению. Именно поэтому она может стать глобальной пандемией. Угроза, исходящая от неизвестного патогена высока, смертельно опасна и стремительна. И это не мои фантазии. Угроза реальна.
— Что же это за болезнь?
— В том-то и дело, что ученые пока не могут сказать. Это может быть очередной мутировавший вирус гриппа. Или что-то другое. Проблема заключается в том, что чувство опасности у правительств разных стран мира притупилось. И виноваты в этом эпидемии свиного гриппа и Эболы, которые вспыхнули в 2014 году. С ними удалось справиться довольно быстро. И люди думают, что так будет и с другими эпидемиями…
Полный текст интервью Билла Гейтса по-прежнему доступен на нашем сайте. Читайте здесь.
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