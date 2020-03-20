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Украина

Коронавирус уже рядом: украинцы начали заражать друг друга

8:47 20 марта 2020 324
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Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Если раньше в Украине фиксировались привозные случаи заражения коронавирусом, то теперь новая тенденция: COVID-2019 распространяется внутри страны. Об этом предупредил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, новые случаи заболевания уже не связаны с путешествиями за границу. «В страну зашла коронавирусная болезнь. Зарегистрированы первые случаи инфицирования внутри страны. Потому (карантинные) меры направлены на то, чтобы избежать пикового увеличения в процессе массового поступления заболевших», — сообщил Ляшко в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, с каждым днем все больше тех, у кого подозревают заражение и направляют на дополнительные исследования. «Растет число случаев, когда подозревают болезнь. Все больше образцов поступает в вирусологические лаборатория на исследования. (19 марта) получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. Получено пять положительных результатов», — добавил главный санитарный врач.

Напомним, по последним данным в Украине подтверждены 26 случаев заражения коронавирусом. В трех случаях пациенты скончались от осложнений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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