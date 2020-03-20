Координатор «Большой стройки» Голик показал, как ремонтируют мост-долгострой в Запорожье

Украина

Легендарный мост-долгострой, который не могли закончить более 15 лет, в скором времени будет достроен. Об этом сообщил координатор Национального проекта «Большая стройка» Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он показал, что на объекте уже идут строительные работы.



«Запорожье. Мосты. Прекрасный вид на самый известный долгострой страны. Но таким им быть осталось недолго», — заверил Голик.

Мост в Запорожье — один из сотен инфраструктурных проектов, которые должны быть выполнены в Украине в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским Национального проекта «Большая стройка». По всей стране ведется активное строительство школ, детских садиков и дорог, а с началом весны работы активизировались еще больше.

Ранее Голик сообщил, что тендер на достройку моста через Днепр выиграла турецкая компания Onur Taahhut. Мост должен соединить правобережную часть Запорожья с промышленной зоной, островом Хортица и центральной левобережной частью. На завершение моста, строительство которого началось в 2004 году, будет потрачено 11,9 миллиарда гривен.

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