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- 12:24 Координатор «Большой стройки» Голик показал, как ремонтируют мост-долгострой в Запорожье
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Координатор «Большой стройки» Голик показал, как ремонтируют мост-долгострой в Запорожье
Легендарный мост-долгострой, который не могли закончить более 15 лет, в скором времени будет достроен. Об этом сообщил координатор Национального проекта «Большая стройка» Юрий Голик на своей странице в Facebook.
Он показал, что на объекте уже идут строительные работы.
«Запорожье. Мосты. Прекрасный вид на самый известный долгострой страны. Но таким им быть осталось недолго», — заверил Голик.
Мост в Запорожье — один из сотен инфраструктурных проектов, которые должны быть выполнены в Украине в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским Национального проекта «Большая стройка». По всей стране ведется активное строительство школ, детских садиков и дорог, а с началом весны работы активизировались еще больше.
Ранее Голик сообщил, что тендер на достройку моста через Днепр выиграла турецкая компания Onur Taahhut. Мост должен соединить правобережную часть Запорожья с промышленной зоной, островом Хортица и центральной левобережной частью. На завершение моста, строительство которого началось в 2004 году, будет потрачено 11,9 миллиарда гривен.
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