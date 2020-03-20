27.68 / 28.55 29.52 / 30.72
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Координатор «Большой стройки» Голик показал, как ремонтируют мост-долгострой в Запорожье

12:24 20 марта 2020 100
Юрий Голик
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Легендарный мост-долгострой, который не могли закончить более 15 лет, в скором времени будет достроен. Об этом сообщил координатор Национального проекта «Большая стройка» Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он показал, что на объекте уже идут строительные работы.


«Запорожье. Мосты. Прекрасный вид на самый известный долгострой страны. Но таким им быть осталось недолго», — заверил Голик.

Мост в Запорожье — один из сотен инфраструктурных проектов, которые должны быть выполнены в Украине в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским Национального проекта «Большая стройка». По всей стране ведется активное строительство школ, детских садиков и дорог, а с началом весны работы активизировались еще больше.

Ранее Голик сообщил, что тендер на достройку моста через Днепр выиграла турецкая компания Onur Taahhut. Мост должен соединить правобережную часть Запорожья с промышленной зоной, островом Хортица и центральной левобережной частью. На завершение моста, строительство которого началось в 2004 году, будет потрачено 11,9 миллиарда гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маска из мужских трусов

Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео

Нацполиция

В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

коронавирус больница

Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер