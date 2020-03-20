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Жених сделал у себя на спине татуированный портрет невесты: впечатляющее фото
22-летний житель Вьетнама Труонг Ван Лам сделал у себя на спине цветной татуированный портрет своей невесты в натуральную величину. Он принес мастеру тату-салона фотографию своей 20-летней возлюбленной Луонг Кха Тран и попросил воспроизвести ее образ.
На татуировку ушло в общей сложности 24 часа. Как сообщает издание Xaluan, Труонг делал ее в три захода: первая сессия заняла девять часов подряд, вторая — шесть и третья — еще девять.
Увидев себя увековеченной на спине своего будущего мужа, девушка сначала была шокирована. Однако затем оценила его жест, сочтя самым убедительным проявлением любви: ведь это означает, что жених планирует быть с ней всегда.
К слову, это не первая татуировка вьетнамца, посвященная любимой. Ранее он уже вытатуировал у себя на груди ее имя и дату рождения. А на запястьях — короны с их инициалами.
Фотографии с татуировкой-портретом обошли вьетнамские соцсети. И вызвали в основном негативные отзывы — в комментариях писали, что парень еще пожалеет о своем решении, после того, как они с Луонг расстанутся. Однако его не беспокоят насмешки. «Прежде всего, я это сделал потому, что очень люблю свою жену. И потому, что я желал показать, что по-настоящему хочу быть с ней. У меня нет никаких сожалений по поводу того, что я сделал. Каждый может по-своему выражать свои чувства и мысли. Если это не мешает другим людям, то нет и никакой проблемы», — заявил он.
Пара планирует пожениться в мае этого года — после трех лет знакомства.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сына Синди Кроуфорд раскритиковали в соцсетях за татуировку на лице.
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