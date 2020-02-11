«Испортил всю красоту»: сын Синди Кроуфорд сделал татуировку на лице (фото, видео)

Шоу-бизнес

Сын знаменитой в 1990-х годах американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, который пошел по стопам мамы и сам стал моделью, разочаровал фанатов татуировкой, которую сделал прямо на лице. Отныне на правой скуле 20-летнего Пресли наколото слово MISUNDERSTOOD, что можно перевести, как «неправильно понятый».

В соцсетях на молодого человека обрушилась лавина критики. «Всю красоту испортил!», «Как можно было так себя изуродовать?», «Ты в самом деле настолько неправильно понят? Иметь столько денег в своем распоряжении — никогда не приносит в жизни ничего хорошего. Тебе, должно быть, очень скучно», «Очень скоро будешь об этом жалеть», «О, Боже! Единственное недоразумение здесь — эта татуировка», — писали комментаторы.

Герберу (отец которого Рэнди Гербер — владелец популярных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе) пришлось защищаться и доказывать, что это его личный выбор, который никого не касается.

«Вы не знаете, что я чувствую. Не знаете, что у меня в голове…». — заявил Пресли. И призвал критиков высказать ему все в лицо, а не прятаться в интернете.

«Если бы я думал, что это испортит мое лицо или если бы я этого не хотел, я бы этого не сделал. Я думаю, что это довольно очевидная вещь. Там написано, что я неправильно понятый, потому что так я себя чувствую всю жизнь… Посмотрите на этих чертовых хейтеров здесь, мне наплевать, если вам не нравится!», — заявила Пресли в опубликованном им видео.

Presley Gerber has a message to anyone who has an issue with his new tattoo or how he was raised. @PresleyGerber isnt having it. pic.twitter.com/oGVxms18sc — Eddie Montanez (@EddieJMontanez) February 8, 2020

Это уже не первая татуировка Гербера. Ранее он сделал тату на шее, на руке и на пальцах — в том числе изображение листа конопли.

У младшей сестры Пресли, 18-летней модели Кайи Гербер, также есть несколько татуировок на теле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайя Гербер под давлением родителей рассталась с бойфрендом из-за его «психической нестабильности».

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