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"Как не сдохнуть дома": сеть заполнили шутливые песни о карантине (видео)
Всего несколько дней в Украине карантин из-за короновируса, а в сети уже появилось множество песен, посвященных этому. И если Потап записал видео, которое успокаивает и заставляет верить в лучшее, то его коллеги просто делятся тем, что болит.
Так, тернопольский юморист Тарас Стадницкий написал песню о том, как тяжело ему находится дома с детьми, которые постоянно хотят есть и дерутся. «Как не сдохнуть дома?» — спрашивает он.
Коллега Стадницкого Дмитрий Зелинский рассказал в песне о семейных ссорах и магазинах.
Dantes и его друг Миша Кацурин создали философскую песню о коронавирусе.
Не отстала от остальных и зажигательная Баба Доцька.
Текст к песне о карантине появился на соцстраничке Александра Положинского и очень понравился его поклонникам. Автор очень рассудительно рассказывает, что нужно делать.
А певица Marcelle записала свою песню. «Сколько нам еще осталось?» — волнуется молодая исполнительница.
Кстати, если вам тяжело с детьми на карантине, рекомендуем проводить время с пользой и смотреть мультфильмы на английском языке с субтитрами.
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