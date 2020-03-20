Шоу-бизнес

"Как не сдохнуть дома": сеть заполнили шутливые песни о карантине (видео)

Всего несколько дней в Украине карантин из-за короновируса, а в сети уже появилось множество песен, посвященных этому. И если Потап записал видео, которое успокаивает и заставляет верить в лучшее, то его коллеги просто делятся тем, что болит.

Так, тернопольский юморист Тарас Стадницкий написал песню о том, как тяжело ему находится дома с детьми, которые постоянно хотят есть и дерутся. «Как не сдохнуть дома?» — спрашивает он.

Коллега Стадницкого Дмитрий Зелинский рассказал в песне о семейных ссорах и магазинах.

Dantes и его друг Миша Кацурин создали философскую песню о коронавирусе.

Не отстала от остальных и зажигательная Баба Доцька.

Текст к песне о карантине появился на соцстраничке Александра Положинского и очень понравился его поклонникам. Автор очень рассудительно рассказывает, что нужно делать.

А певица Marcelle записала свою песню. «Сколько нам еще осталось?» — волнуется молодая исполнительница.

Кстати, если вам тяжело с детьми на карантине, рекомендуем проводить время с пользой и смотреть мультфильмы на английском языке с субтитрами.

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