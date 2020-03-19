Общество и люди

Чем занять детей во время карантина: мультфильмы на английском языке с субтитрами

Карантин застал большинство из нас врасплох. Сотни тысяч украинцев вынуждены провести как минимум несколько недель в домашнем режиме. Закрытыми оказались в том числе садики и школы, детей отправили по домам. У большинства родителей сложилась ситуация, при которой они вынуждены работать в удаленном режиме и в то же время следить за детьми.

Не хочется, чтобы время карантина прошло для детей без пользы. В связи с этим «ФАКТЫ» приготовили родителям приятный сюрприз — подборку мультфильмов для изучения английского языка с субтитрами.

Gogo Loves English



Легкий мультфильм про дракончика Гого, который прилетел с другой планеты и вместе с новыми друзьями хочет выучиться английский язык. Ситуации из жизни с подборкой несложных слов помогут малышу легко и быстро усвоить иностранный язык. Серии идут всего по 5 минут, однако фразы и новые слова повторяются достаточное количество раз, чтобы ребенок успевал их запомнить.

little-pim

Яркие краски, приятная мелодия — все это про little-pim. Главным персонажем является панда Пим, которая за короткий период покажет вашему ребенку нужные ежедневные действия: как чистить зубы или одеваться, как кушать, играть и даже ложиться спать. В каждом новом ролике панда знакомит вашего ребенка с новыми словами и выражениями. Отлично подойдет для самых маленьких.

Kipper the Dog

Британский телесериал для детей от 1 года, сделан по мотивам книги Майка Инкпена «Собака Киппер». Ненавязчивые сюжеты, яркая и выразительная анимация, несложные диалоги — все это поможет вашему ребенку освоить азы английского языка.

Peppa Pig (Свинка Пеппа)

Мегапопулярный мультик, идеально подойдет для всей семьи. Короткие веселые серии можно смотреть во время завтрака или ужина. Отчетливые фразы, тонкий юмор и забавные герои не оставят равнодушными ни вас, ни ваших детей.

Crawford the Cat

Крайне полезный мультфильм, который кроме выражений и слов на английском языке обучит малышей вежливости и правилам поведения.

А если вы тоже скучаете во время карантина, то «ФАКТЫ» подготовили подборку отличных сериалов и фильмов, которые можно посмотреть дома. Книголюбов может удивить наша подборка книг, которые отлично «зайдут» для чтения в непринужденной домашней обстановке за кружкой чая.

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